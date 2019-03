Ulkomaat

Pitäisikö meppien matkustelu Strasbourgiin lopettaa ja miten yksittäinen meppi voi asiaan vaikuttaa?

Pitäisikö

Pirkko Ruohonen-Lerner (ps)

Yksi

Sirpa Pietikäinen (kok)

Kyllä.

Jussi Halla-aho (ps)

Pitäisi.

Anneli Jäätteenmäki (kesk)

Kyllä pitäisi.

Henna Virkkunen (kok)

Pitäisi.

Heidi Hautala (vihr)

Kyllä ehdottomasti pitäisi.

Miapetra Kumpula-Natri (sd)

Kyllä.

Liisa Jaakonsaari (sd)

Yksi paikka ehdottomasti.

Merja Kyllönen (vas)

Kahden istuntopaikan

Petri Sarvamaa (kok)

Kyllä.

Nils Torvalds (r)

Kyllä.

siirtyminen Strasbourgiin lopettaa ja mitä yksittäinen meppi voi asiaa ajaakseen tehdä?istuntopaikka riittää. Strasbourgin tiloja käytetään keskimäärin vain muutamana päivä kuukaudessa. Eihän se millään tavalla järkevää ole. Yksittäinen meppi ei voi tilanteeseen juurikaan vaikuttaa. Asia on kirjattu EU:n perussopimukseen, jonka muuttaminen vaatisi jäsenmaiden yksimielisyyden. Ranska tulee tuskin koskaan hyväksymään Strasbourgin toimipaikasta luopumista, sillä täysistuntoviikot tuovat kaupunkiin paljon rahaa. Lisäksi kysymys on arvovallasta.Parlamentti on eri meppien aloitteista ottanut asiaan kantaa joka vuosi ainakin kymmenen vuoden ajan, niin budjetin yhteydessä kuin myöskin päätöslauselmissa sekä muissa yhteyksissä. Meidän meppien ylivoimaisen enemmistön kanta siis on selvä. Päätös on kuitenkin jäsenmaiden yksimielisyyden takana, jota tähän mennessä ei ole saavutettu. Julkinen keskustelu toivottavasti aikaa myöten vaikuttaa asiaan.Meppi voi tehdä hyvin vähän. Strasbourgin asema on kirjattu perussopimuksiin, eikä niitä voi muuttaa ilman jäsenmaiden, mukaan lukien Ranskan, hyväksyntää.Nykyinen järjestelmä on kallis ja tehoton. Siirtymä on raskas parlamentin virkamiehille ja heidän perheilleen. Olen sitoutunut Single seat -kampanjaan, joka ajaa siirtymisen lopettamista. Uskon, että yksi istuntopaikka toteutuu jossain vaiheessa, viimeistään silloin, kun EU joutuu itsekin tekemään hallinnossaan muutoksia ilmastonmuutoksen torjumiseksi.Kuulun EU-parlamentin Single seat -ryhmään. Parlamentissa saimme läpi kannan, jonka mukaisesti tämä asia on uudistusten listalla, kun perussopimus seuraavan kerran avataan. Siihen saakka voimme vain lisätä painetta muutokselle sekä parlamentissa että jäsenmaissa.Tähän on yritetty vaikuttaa monilla kampanjoilla. Mutta niin kauan kun Ranska peräänantamattomasti vastustaa muutosta, lienee mahdollista vain lisätä tietoisuutta sekä minimoida siirtymisestä koituvia haittoja.Kolme neljäsosaa Euroopan parlamentin jäsenistä on äänestänyt sen puolesta, että istunnot Strasbourgissa lakkautettaisiin. Parlamentti on ottanut asiaan kantaa useita kertoja myös erilaisten lausumien yhteydessä. Valitettavasti muutos ei ole parlamentin käsissä.Paras tapa olisi jos mepit saisivat oman maansa hallituksen vakuuttuneiksi, että reissaaminen on taloudellisesti raskas ja myös ympäristön kannalta kestämätöntä. Nyt yksikään maa ei aja yhden paikan politiikkaa. Jos jäsenmaiden enemmistö todella haluaisi muutosta, niin muutos voisi nytkähtää eteenpäin.malli on täysin järjetön. Jokainen voi edistää asiaa kuulumalla esimerkiksi yhteistyöryhmään, joka säännöllisin toimin edistää kahdesta toimipaikasta luopumista. Valitettavasti ilman yksimielistä päätöstä neuvoston suunnalta tätä reissaamista ei saada loppumaan.Meppi voi äänestää asian puolesta eri mietintöjen ja päätöslauselmien yhteydessä. Mutta sitäkin tärkeämpi vaikutuskanava on toiminta meppien yhteenliittymissä.Parlamentti on jo muutama kerran äänestänyt siirtymisen puolesta, niin että parlamentilla olisi vaan yksi istuntopaikka. Jokainen meppi voi nostaa asia esille, jotta muutos olisi mahdollinen.