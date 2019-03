Ulkomaat

South African Airwaysin lentäjän epäillään lentäneen suuria matkustajakoneita vuosia ilman vaadittavaa lupaa

African Airways -lentoyhtiössä ilman asianmukaista lupaa työskennellyt mies pidätettiin maanantaina. Mies työskenteli lentoyhtiössä yli 20 vuoden ajan, kertoo uutistoimisto AFP.Poliisin mukaan mies lensi suurta matkustajakonetta ilman liikennelentäjän lupakirjaa.Liikennelentäjän lupakirja myönnetään, jos hakijalla on muun muassa tarvittava koulutus ja riittävä lentokokemus. Lupakirjaa varten vaaditaan myös lääketieteellinen kelpoisuustodistus.Poliisin mukaan mies on syyllistynyt väärentämiseen. Miehen asianajajat luovuttivat hänet poliisille maanantaiaamuna.kertoo miehen väittäneen omistavansa liikennelentäjän lupakirjan, joka antaa hänen lentää suuria matkustajakoneita.Tosiasiassa lentäjällä oli vain ansiolentäjän lupakirja, joka on tarkoitettu pienille lentokoneille tai helikoptereille. Kyseinen lupakirja vaatii huomattavasti vähemmän koulutusta ja kokemusta.Lentoyhtiö ei ole kertonut kuinka kauan mies oli lentänyt väärällä lupakirjalla tai kuinka monta matkustajaa hän on kuljettanut. Tiedotusvälineiden mukaan mies on kuitenkin työskennellyt lentoyhtiössä yli 20 vuotta.paljastui lentoyhtiön mukaan viime vuoden marraskuussa, kun mies toimi Saksaan lentäneen koneen perämiehenä. Kone kohtasi kovan turbulenssin, jonka jälkeen miehistö oli arvioitu turvallisuusmenettelyjen mukaisesti ja silloin valhe paljastui.Lentoyhtiö sanoo vaativansa ainakin osan miehelle maksetuista palkoista takaisin.