Mitä järkeä on matkata Strasbourgiin? Ei mitään, sanovat suomalaismepit ja hyppäävät hurjastelevaan tila-autoon

Ulkomaat

Mitä järkeä on matkata Strasbourgiin? Ei mitään, sanovat suomalaismepit ja hyppäävät hurjastelevaan tila-autoo

Strasbourg

On

Kyydissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Musta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Parlamentin

Katainen