Brittiparlamentti väittelee ja äänestää brexit-sopimuksesta: HS näyttää alahuoneen istunnon suorana kello 14 alkaen

Ulkomaat

Brittiparlamentti väittelee ja äänestää brexit-sopimuksesta: HS näyttää alahuoneen istunnon suorana kello 14 a

Lontoo

Britannian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alahuone

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tammikuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy