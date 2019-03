Ulkomaat

Italiassa vanhemmille mätkäistään nyt 500 euron sakot, jos he lähettävät lapsiaan kouluun vailla rokotuksia

Italialaisia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uuden

Maailman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy