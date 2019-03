Ulkomaat

Vaaleampi iho elohopealla ja hydrokinonilla? Valkaisusta on tullut monessa maassa trendi jopa terveyden uhalla

Kigali

Piikitys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itä-Afrikassa

https://www.cbsnews.com/news/latest-trend-sweeping-china-lighter-skin/

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaalennusvillitys

Ruandan

Kigalissa

Kauneushoitolan

Afrikan

Haitallista