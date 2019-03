Ulkomaat

Yli sata kuollut tulvissa Kaakkois-Afrikassa

66 ihmistä on kullut rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa Mosambikin keski- ja pohjoisosissa Kaakkois-Afrikassa, kertoi Mosambikin hallitus.Tulvat ovat tuhonneet yli 5 700 kotia Mosambikissa, joka on yksi Afrikan köyhimmistä maista. Kaikkiaan tulvista on kärsinyt yli 15 000 kotitaloutta ja yli 141 000 ihmistä.Mosambikin on lisäksi hallituksen mukaan tuhoutunut noin 168 000 hehtaaria viljelyksiä.Malawissa tulvissa on kuollut ainakin 45 ihmistä, ja yli 230 000 ihmistä on ilman majoitusta. Malawin ilmatieteen laitos on ennustanut, että sateita ja tulvia on odotettavissa lisää torstain ja sunnuntain välillä.