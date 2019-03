Guardian: Japanilaiskoulun oppilailla on oltava musta tukka, ruskeahiuksinen oppilas vaatii oppilaitokselta korvauksia

Ulkomaat

Guardian: Japanilaiskoulun oppilailla on oltava musta tukka, ruskeahiuksinen oppilas vaatii oppilaitokselta ko

Osakassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Japanilaismedian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapaus