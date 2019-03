Ulkomaat

Viisi lasta kuollut Brasiliassa koulu­ammuskelussa

Brasiliassa on kuollut viisi lasta ja yksi aikuinen kouluammuskelussa, kertoo uutistoimisto Reuters.



Myös kaksi ampujaa on kuollut, televisiokanava Globo kertoi.



Ammuskelu on tapahtunut Suzanon kunnassa São Paulon liepeillä. Nimettömän lähteen mukaan ammuskelija tai ammuskelijat alkoivat tulittaa koulun ulkopuolella ja menivät koulurakennukseen sisälle juuri, kun oppitunnit olivat alkamassa.