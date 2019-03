Ulkomaat

Miksi Djibouti on tärkeä, ja mitä Macron siellä teki? Kaikki haluavat nyt jalansijan pikkuvaltiosta

Ranskan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Djibouti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Djiboutissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toistaiseksi

Tässä

Nyt

Macron