Ulkomaat

Strasbourg on mepeille kuin leirikoulu, jonka ytimessä ovat kahvi ja käytävä­keskustelut: HS varjosti konkari­

Klo 10.10: Toinen aamukahvi

Tiistaiaamuna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Klo 11: Toimittajatapaaminen

Hautalan

Klo 12: Avajaiset

Parlamentin

Klo 12.30: Täysistuntosaliin

Mepit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Klo 15: Takaisin saliin

Hautalalle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Klo 16: Iran-neuvottelut

Seitsemän

Klo 16.45: Appelsiinimehu ”joutsenkahvilassa”

Alun

Klo 18: Ryhmäkokous

Hautala

Klo 22: Yövuoro

Alun

Viikko EU:n kulisseissa

HS

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006030757.html

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006031810.html

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006032923.html

https://www.hs.fi/talous/art-2000006032937.html

Juttua korjattu kello 8.34: Sirpa Pietikäinen edustaa kokoomusta, ei sosiaalidemokraatteja.