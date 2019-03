Ruuhkavuodet ovat laimea nimitys perheellisten meppien arjelle: Osa raahaa lapset kerran kuussa Strasbourgiin, ja se on ”kaaoksen karnevaali”

Ulkomaat

Ruuhkavuodet ovat laimea nimitys perheellisten meppien arjelle: Osa raahaa lapset kerran kuussa Strasbourgiin,

alaosa on junassa muuttunut lohikäärmeen luolaksi. Kaksivuotiaat kaverukset Uno https://www.hs.fi/haku/?query=uno ja Natan https://www.hs.fi/haku/?query=natan ärisevät sieltä äideilleen Jytte Gutelandille https://www.hs.fi/haku/?query=jytte+gutelandille ja Jude Kirton-Darlingille https://www.hs.fi/haku/?query=jude+kirton-darlingille Sosiaalidemokraattiseen EU-puolueryhmään kuuluvat europarlamentaarikot eli mepit ovat matkalla täysistuntoviikolle Strasbourgiin. Brysselistä lähtenyt luotijuna kiitää pitkin Ranskan maaseutua.Samanlainen matka on tehtävä noin kerran kuussa, sillä valtaosa EU-parlamentin täysistunnoista järjestetään yli 400 kilometrin päässä meppien kodeista.Ruotsalainen Guteland ja britti Kirton-Darling ovat esimerkkejä mepeistä, jotka syystä tai toisesta joutuvat ottamaan tai haluavat ottaa lapsensa mukaan Strasbourgiin. Sama pohdinta koskee satoja perheellisiä avustajia ja virkamiehiä, jotka joutuvat siirtymään eri kaupunkiin kerran kuussa.Unoa ja Natania odottaa parlamentin päiväkoti: teräsovin suljettu osa parlamenttia, josta ei mielellään anneta tietoja ja jonne toimittajia ei haluta vierailulle. Hoidettavia lapsia vaikuttaa meppien tulkinnan mukaan olevan vuosi vuodelta enemmän, puolivuotiaista vauvoista kuusivuotiaisiin.Vielä pienempiä vauvoja näkee nykyään myös täysistunnoissa ja kokouksissa nukkumassa sittereissä tai rintarepuissa. Esimerkiksi toissa vuonna Guteland otti Uno-vauvan mukaan täysistuntoon, kun hän piti puheen Jemenin nälänhädästä. Sosiaalisessa mediassa alkoi nopeasti levitä puheesta video, kun vauva oli yrittänyt useita kertoja napata mikrofonin kiivaasti puhuvan äidin nenän edestä.”Unon tuominen mukaan täysistuntoihin ei ollut mikään poliittinen kannanotto, vaan yritys hoitaa oma velvollisuuteni vanhempana. Haluan jakaa vastuun puoliksi mieheni kanssa ja elää niin kuin saarnaan”, Guteland kertoo.Videon Unon leikistä mikrofonin kanssa voit katsoa alta.on Unon lisäksi kuusivuotias poika, joka käy koulua Brysselissä. Välillä Strasbourgin viikoille pitää hälyttää oma isä Ruotsista, jotta palapeli toimii. Kokouksia on paljon iltaisin ja viikonloppuisin, ja vaikka päiväkodit ovat joustavia sekä Brysselissä että Strasbourgissa, pulaan voi joutua.”Minua ei stressannut ottaa nukkuvaa vauvaa mukaan myöhäisiin iltakokouksiin, mutta joitain muita se saattoi hermostuttaa. He pohtivat, herääkö vauva. Itse tiesin, että vauva nukkuu rauhallisesti.”ja Natanin päiväkotipäivät Strasbourgissa ovat pitkiä. Päiväkoti avautuu aamukahdeksalta, ja usein heidät haetaan vasta seitsemältä tai kahdeksalta. Hoito on verrattain edullista: kahden ja puolen päivän hoito maksaa esimerkiksi Gutelandille hieman yli 20 euroa.Kirton-Darlingin mielestä on parempi, että lapsi saa vielä hoitopaikassa iltapalan, ennen kuin he suuntaavat hotelliin. Siellä ei ole keittiötä.”Pyrin siihen, että yhtenä aamuna tulemme parlamenttiin hieman rauhallisemmin: kävellen ja keinujen kautta.”Kirton-Darling kuvaa lapsen kanssa matkustamista ”kaaoksen karnevaaliksi”.”Elämämme näyttää ulospäin varmaan todella sekavalta, mutta täälläkin pidämme paljon samoista rutiineista kiinni. Natan on myös ollut lapsi, jonka kanssa tämä onnistuu. Hän on rauhallinen ja hymyilevä.”Molempien meppien äitiysloma jäi suomalaisittain lyhyeksi. Europarlamentaarikko voi pitää kuuden kuukauden äitiysloman, mutta ajalle ei voi nimittää sijaista eikä nimetä varahenkilöä äänestämiseen. Jos siis haluaa äänestää, on tultava vauvan kanssa Strasbourgiin.Uno oli Strasbourgissa ensimmäistä kertaa kahden kuukauden vanhana ja Natan kolmen kuukauden ikäisenä.”Jätin Natanin avustajan syliin siksi pieneksi hetkeksi, kun juoksin saliin äänestämään. Kun palasin, oli avustaja yltä päältä vauvan puklussa ja aika kauhistuneen näköinen. Myöhemmin tälle on naurettu monta kertaa”, Kirton-Darling kertoo.

Kumpikaan lapsista, Uno tai Natan, ei ole vielä protestoinut kovaäänisesti Strasbourgiin lähtemistä. Sekin aika voi vielä tulla, äidit sanovat."Ympäriinsä juoksevan 2,5-vuotiaan kanssa on jo hyvin erilaista ja osittain vaikeampaa kuin vauvan kanssa. Olen sitä mieltä, että lapsesta saakin tulla ääntä, mutta joskus joutuu lähtemään ulos lapsen kanssa", Guteland sanoo.Molemmat mepit korostavat, että yleinen asenne lapsia kohtaan on parlamentissa innostunut ja positiivinen. Päiväkoti on todella hyvä ja joustava ja sopeutuu siihen, etteivät päivät kestä yhdeksästä viiteen ja että muutoksia tulee, Kirton-Darling sanoo."Monta kertaa on ollut mukavaa, että taapero on huoneessa. Kaikilla on silloin jotenkin jalat enemmän maassa."Guteland sanoo, että totta kai on kielteisiäkin puolia."Olen väsynyt. On päiviä, jolloin ajattelen, etten pysty olemaan kumpikaan: hyvä vanhempi tai hyvä työntekijä. Toisaalta ajattelen, että olen parempi poliitikko juuri tämän takia, että minulla on lapset ja tämä arki."EU on uudistanut tällä kaudella perhevapaasäädöksiä. Hyväksyntävaiheessa on esimerkiksi lakiesitys, jonka mukaan isyysloma olisi EU-jäsenmaissa vähintään kymmenen päivän pituinen ja että kullakin vanhemmalla olisi oikeus neljän kuukauden vanhempainvapaaseen.Mepin arkeen nämä EU-uudistukset eivät kuitenkaan vaikuta, sillä matkat Strasbourgiin jatkuvat."Erityisen vaikea tilanne on yksinhuoltajille ja niille, joilla ei ole oikeutta käyttää Strasbourgin päiväkotia. On vielä paljon tehtävää", Guteland sanoo.