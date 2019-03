Ulkomaat

Ukrainan veteraanit jäivät tyhjän päälle

Itä-Ukrainan

Veteraanien

Venäläinen veteraani: ”Haluan takaisin Ukrainan riveihin”

Mies Krimiltä: ”Kun päätin taistella Ukrainan puolella, ensimmäinen vaimoni otti eron”

Määräaikainen invalidi: ”Kasvavatko jalat takaisin vuodessa?”

Paniikkikohtauksen jälkeen: ”Likainen lumi laukaisi takauman”