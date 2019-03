Boeingilta päivitykset lentokiellossa oleviin koneisiin lähiaikoina – yhden koneen päivitys voi maksaa lähes kaksi miljoonaa euroa

Ulkomaat

Boeingilta päivitykset lentokiellossa oleviin koneisiin lähiaikoina – yhden koneen päivitys voi maksaa lähes k

Lentokonevalmistaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

AFP:n mukaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Max-koneen