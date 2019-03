Yöllisiä viestejä, likaisia vitsejä, raiskauksiakin – suomalainen Anni Hirvelä johtaa europarlamentin #metoo-kampanjaa

Ulkomaat

Yöllisiä viestejä, likaisia vitsejä, raiskauksiakin – suomalainen Anni Hirvelä johtaa europarlamentin #metoo-k

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Olin työpyötäni ääressä ja pudotin kynän sen alle. Juuri kun kumarruin nostamaan sen, parlamentin jäsen omasta delegaatiostani tuli sisään ja sanoi 'Oletko jo sukeltamassa pöydän alle? Oletpa sinä helppo.'” –Anonyymi, 26.2.2019

Päätöslauselma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tänä

”Eräs meppi kertoi, että hän palkkaa mielellään itäeurooppalaisia naisia, koska hän uskoo heidän tekevän mitä tahansa länsimaisen passin eteen. Hän jatkoi, että tämän pohjalta hän ymmärtää miksi oma meppini palkkasi minut.” –Anonyymi, 15.10.2018

Anni Hirvelä

”Eräänä päivän olimme mepin kanssa samassa hississä, ja hän kommentoi minun laihtuneen. Hän teki alatyylisen eleen rintojani kohden ja sanoi, että hän pitää enemmän siitä, kun 'muotoni ovat pyöreämmät'.” – Anonyymi, 5.3.2019

Ahdistelevasta

Viikko EU:n kulisseissa

HS

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006030757.html

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006031810.html

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006032923.html

https://www.hs.fi/talous/art-2000006032937.html

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006034027.html

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006034125.html

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006035143.html