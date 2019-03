Ulkomaat

Zimbabwessa yli 30 kuollut ja kymmeniä kateissa tuhoisan syklonin jäljiltä

Itäisessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perjantaina

Zimbabwessa ainakin 31 ihmistä on kuollut ja kymmeniä on kateissa trooppisen syklonin pyyhkäistyä alueen yli lauantaina. Idai-niminen sykloni on aiheuttanut laajoja sähkökatkoja, tulvia ja mutavyöryjä. Lisäksi kymmeniä ihmisiä on loukkaantunut.Raskaimmin hirmutuulet koettelivat lähellä Mosambikin rajaa sijaitsevaa Chimanimanin piirikuntaa. Piirikunnan edustajat pelkäävät, ettei kaikkia kateissa olevia ihmisiä löydetä elossa.Idai teki tuhojaan Mosambikissa, jossa 19 ihmisen raportoitiin kuolleen.Syklonia edeltäneissä rankkasateissa kuoli aiemmin tällä viikolla yli sata ihmistä Mosambikissa ja Malawissa.