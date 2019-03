Ulkomaat

Minuuttitaksalla vuokrattavat autot valloittivat Moskovan: Yhteiskäyttöautoja on enemmän vain Tokiossa

Moskova

Varsonofjevinkuja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

Gandinin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Moskovan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhteiskäyttöautojen

https://mir24.tv/news/16348785/ustupaet-tolko-tokio-vse-bolshe-moskvichei-polzuyutsya-karsheringom

Arvosteluakin