Facebook kertoo poistaneensa yli 1,5 miljoonaa videota Uuden-Seelannin iskusta, omaiset odottavat yhä ruumiiden luovuttamista hautajaisia varten

Ulkomaat

Facebook kertoo poistaneensa yli 1,5 miljoonaa videota Uuden-Seelannin iskusta, omaiset odottavat yhä ruumiide

Yhteisöpalvelu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perjantaina

Christchurchin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Islamilaisen