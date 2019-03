Abdul Aziz heitti Uudessa-Seelannissa moskeijaan hyökännyttä miestä ensin kortinlukijalla ja myöhemmin haulikolla

Ulkomaat

Abdul Aziz heitti Uudessa-Seelannissa moskeijaan hyökännyttä miestä ensin kortinlukijalla ja myöhemmin hauliko

Huonekalukauppiaana

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyökkäyksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyökkääjän

Aziz

Iskuista