Ulkomaat

Kuolleen hanhennokka­valaan vatsasta löytyi 40 kiloa muovia Filippiineillä, valaan kerrotaan oksentaneen verta

Kuolleen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

D’ Bone Collector -museo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valaiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy