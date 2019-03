Ulkomaat

Rokotusvastainen poliitikko joutui sairaalaan vesirokon vuoksi Italiassa

Rokotuksia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Fedriga

Italiassa

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005503116.html