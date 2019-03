Ulkomaat

Venäjä muutti tapaa, jolla taloustilastoja raportoidaan, ja yhtäkkiä talouskasvu otti harppauksen

Juuri nyt

Venäjän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäläisten

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005974538.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rosstatin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy