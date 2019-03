Ulkomaat

Indonesian kansallinen lentoyhtiö peruu miljardiluokan tilauksen Boeingilta

kansallinen lentoyhtiö Garuda aikoo perua useiden miljardien dollarien arvoisen tilauksen Boeingin 737 Max 8 -koneita.Peruminen koskee 49:ää mallin konetta. Konemalli on joutunut kahteen tuhoisaan lento-onnettomuuteen, ja sen tietojärjestelmissä on epäilty olevan vikaa.Indonesialaisyhtiö kertoo lähettäneensä Boeingille kirjeen, jossa vaaditaan tilauksen perumista. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen virallinen konetyypin tilauksia koskeva peruminen.Garudan mukaan sen matkustajat ovat menettäneet luottamuksensa koneeseen. Konemalli syöksyi maahan viime lokakuussa Indonesiassa ja aiemmin tässä kuussa Etiopiassa.on tilannut Boeingilta 737 Max 8 -koneita yhteensä 50 kappaletta, joista yksi on jo toimitettu. Vuonna 2014 kerrotun tilauksen arvo oli listahinnoin 4,9 miljardia dollaria eli noin 4,3 miljardia euroa.Garuda kertoo odottavansa Boeingin vastausta ja keskustelevansa myös siitä, voiko jo toimitetun koneen palauttaa.”Periaatteessa ei ole kyse siitä, että haluamme korvata Boeingin toisella yhtiöllä, mutta ehkä vaihdamme [nämä koneet] toiseen malliin, sanoi Garudan Indonesian-johtaja paikalliselle Detik-medialle.tässä kuussa Lion Air ilmoitti lykkäävänsä Boeingilta tilattujen neljän 737 Max 8 -koneen vastaanottamista. Lion Airin onnettomuudessa kyseinen konemalli syöksyi mereen pian nousun jälkeen.Etiopiassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen konemalli määrättiin laajaan lentokieltoon.Ethiopian Airlinesin turmassa on arvioitu olevan yhtäläisyyksiä Indonesian onnettomuuden kanssa. Myös Etiopiassa kone putosi pian nousun jälkeen.