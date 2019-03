Pitäisikö helvettiä laajentaa? EU-johtajien tiedotustilaisuus muuttui stand up -esitykseksi ja vastasi kysymykseen, pitääkö brexitin takia itkeä vai nauraa

Ulkomaat

Pitäisikö helvettiä laajentaa? EU-johtajien tiedotustilaisuus muuttui stand up -esitykseksi ja vastasi kysymyk

Bryssel

EU-maiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

johtajat päättivät myöhään torstai-iltana antaa Britannialle jatkoajan hoitaa brexit-asiansa kuntoon. Äkkieron uhka siirtyi kahdella viikolla eteenpäin.Lue lisää: EU-johtajat myönsivät brexitille lisäaikaa, mutta eivät suostuneet Theresa Mayn ehdotukseen https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006043531.html Asiaa on vatvottu Britanniassa ja EU:ssa jo pitkään, ja se on aiheuttanut turhautumista molemmilla puolilla. Torstai-illan kokous venyi Brysselissä puolille öin, ja sen päätöstiedotustilaisuudessa nähtiin väsyneitä ilmeitä mutta myös vapauttavaa huumoria.Tiedotustustilaisuus muistutti loppua kohti standup-esitystä, jonka pääosissa olivat Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk https://www.hs.fi/haku/?query=donald+tusk ja EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker. https://www.hs.fi/haku/?query=jean-claude+juncker. Varsinkin Tusk sai vastauksillaan ison salillisen toimittajia nauramaan makeasti.brittitoimittaja kysyi molemmilta, miten pitkään kestää pitkä jatkoaika, jonka torstaina saavutettu sopimus mahdollistaa Britannialle. Tusk ja Juncker olivat hetken hiljaa ja katsoivat toisiinsa, mikä nostatti salissa ensimmäiset naurut.”Aivan loppuun asti”, Tusk vastasi lopulta, ja yleisö nauroi.Seuraavaksi Tuskille esitettiin kysymys liittyen hänen aiempaan lausuntoonsa. Sen mukaan helvetissä on paikka niille, jotka ajavat brexitiä ilman suunnitelmaa https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005991840.html Toimittaja kysyi Tuskilta, että jos brittiparlamentaarikot äänestävät ensi viikolla erosuunnitelmaa vastaan, ”pitäisikö helvettiä mielestänne laajentaa, jotta sinne mahtuisi lisää alahuoneen jäseniä”.”Paavimme mukaan helvetti on vielä tyhjä. Se tarkoittaa, että siellä on paljon tilaa”, puolalainen Tusk vastasi ja sai aikaan naurunremakan.”Tämä onkin hyvä hetki päättää tiedotustilaisuus”, totesi tiedottaja.Yleisöä nauratti myös Tuskin kompastelu päivämääriin tiedotustilaisuudessa:

Tusk

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy