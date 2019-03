Ulkomaat

Turkin Erdoğan kamppailee ”islamkammoa” vastaan näyttämällä videota Uuden-Seelannin joukkomurhasta

Turkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyse

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perjantaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joukkomurhavideoita