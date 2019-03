Ulkomaat

Trump: Isis on lyöty nyt ”kaikilla tasoilla” – Taistelut Baghuzista kuitenkin jatkuivat

Yhdysvaltojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue lisää

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006043334.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Torstaina