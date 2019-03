Ulkomaat

Northern Wind -sotaharjoitus käynnissä Ruotsissa: Suomalaiset ja ruotsalaiset torjuvat yhdessä Nato-maiden hyö

Överkalix.

Suomalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Northern Wind

Ylijohtaja

Tämän