Brexitin vastustajat kokoontuvat lauantaina mielenosoitukseen Lontooseen: ”Olisi demokratian vastaista pakottaa Britannia brexitiin, joka ei muistuta yhtään sitä mitä luvattiin”

Ulkomaat

Brexitin vastustajat kokoontuvat lauantaina mielenosoitukseen Lontooseen: ”Olisi demokratian vastaista pakotta

Lontoo

Britannian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Järjestäjien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Brexitin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lokakuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähes

Mitä

Saman

Brexit-päiväkään