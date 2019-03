Ulkomaat

Maaliskuussa 1999 venäläiskone teki u-käännöksen Atlantilla, eikä maailmanpolitiikassa ollut paluuta entiseen

Lentokone

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Primakov

Putin ei

Vielä selvemmin

Ukrainan