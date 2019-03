Ulkomaat

Liikenneministeriön kampanjasta syntyi Saksassa kohu: Vähä­pukeiset nuoret naiset ja miehet poseeraavat pyöräi

Saksan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”On kiusallista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saksan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liikenneministeriö