Ulkomaat

Trump aikoo tunnustaa Golanin osaksi Israelia – suora lähetys tiedotustilaisuudesta noin kello 17

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Golanin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Netanjahu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trump