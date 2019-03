HS Mosambikissa: Suomalaiset rakentavat Idai-hirmumyrskyn tuhoalueelle kenttäsairaalan ja tietoverkon: ”Suurin haaste on saada nettiyhteys”

Ulkomaat

HS Mosambikissa: Suomalaiset rakentavat Idai-hirmumyrskyn tuhoalueelle kenttäsairaalan ja tietoverkon: ”Suurin

Beira, Mosambik

Kansainväliseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS saapui

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

SPR:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy