Ulkomaat

Yksi kuollut lumivyöryssä Pohjois-Norjassa, toinen kateissa

Ainakin yksi ihminen on kuollut Pohjois-Norjassa sattuneen lumivyöryn vuoksi. Lisäksi yksi ihminen on yhä kateissa.



Molemmat olivat mahdollisesti olleet sisällä työkoneissa, jotka lumivyöry vei mukanaan, kertoo paikallinen poliisiviranomainen VG-lehden mukaan.



Tapahtumapaikka sijaitsee Sorfoldissa, lähellä Ruotsin rajaa. Alueella on yhä lumivyöryriski, mikä on vaikeuttanut etsintöjä.