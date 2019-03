Ulkomaat

Huumekuolemiin liitetty Sacklerien lääkeyhtiö teki ensimmäisen sopimuksen välttääkseen tuomion

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Purdue

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

BBC:n