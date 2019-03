Ulkomaat

Tuomioistuin antoi kymmeniä sotarikostuomioita vuoden 1991 hyökkäyksestä Liettuassa

Liettuassa

Yksi tuomituista

tuomioistuin jakoi kymmeniä tuomioita sotarikoksista keskiviikkona. Tuomiot liittyvät Liettuan itsenäisyysliikkeen tukahduttamiseen tammikuussa 1991, jolloin 14 ihmistä kuoli ja satoja loukkaantui.Tuomitut toimivat hyökkäysten aikaan sotajoukoissa, kommunistipuolueessa ja Neuvostoliiton tiedusteluorganisaatiossa KGB:ssä. Suurin osa on venäläisiä, mutta osalla on Valko-Venäjän ja Ukrainan passit.on 94-vuotias neuvostoaikojen puolustusministeri, joka sai kymmenen vuotta vankeutta. Yhteensä yli 60 ihmistä sai 4–14 vuoden tuomiot. Vain kaksi tuomituista oli paikalla kuulemassa tuomioitaan, sillä Venäjä ja Valko-Venäjä ovat kieltäytyneet luovuttamasta epäiltyjä.Venäjä on myös kieltäytynyt Liettuan pyynnöstä kuulustella entistä neuvostojohtajaa Mihail Gorbatshovia ja kutsunut oikeudenkäyntiä laittomaksi.Tuomioista voi valittaa.