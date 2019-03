Ulkomaat

Brasilian presidentti antoi armeijalle luvan juhlia sotilas­vallan­kaappauksen vuosi­päivää

Brasilian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vallankaappauksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Presidentin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sotilasdiktatuurilla