Ulkomaat

Bangladeshilainen nainen synnytti ensin poikavauvan, 26 päivää myöhemmin vuorossa olivat kaksoset

Bangladeshilaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaksoset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy