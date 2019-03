Ulkomaat

Siirtolaisten kulku Yhdys­valtoihin kiihtyy, Trump lopettamassa satojen miljoonien avustuksen kolmelle Keski-A

Siirtolaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Siirtolaisia ajavat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Demokraatteja

Uhkaus rajan