”Ninjarotat” loikkivat ilmaan ja potkivat käärmeitä päähän – tutkijat tallensivat ensi kertaa aavikkojyrsijöiden selviytymiskeinot

Ulkomaat

”Ninjarotat” loikkivat ilmaan ja potkivat käärmeitä päähän – tutkijat tallensivat ensi kertaa aavikkojyrsijöid

Kalkkarokäärme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkijat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkijat