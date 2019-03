Ulkomaat

Erdoganin AKP vaarassa hävitä Turkin vaaleissa ensimmäistä kertaa vuosiin

Turkissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaaleja varjosti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy