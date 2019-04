Ulkomaat

Boeingin turmakonemallin korjaukset eivät vielä riitä Yhdysvaltojen ilmailuviranomaiselle

Yhdysvaltojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Boeingin konemallin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Boeingin mukaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Boeingin tiedottaja

ilmailuviranomainen vaatii lentokonevalmistaja Boeingilta lisätoimia ennen kuin sen turmakonemallin lentokielto voidaan kumota. Boeing kertoi aiemmin päivittäneensä 737 Max -konetyyppinsä ohjelmistoja kahden tuhoisan onnettomuuden jälkeen.Yhdysvaltojen ilmailuhallinto FAA kertoo, ettei se voi hyväksyä muutoksia ennen kuin on varmistettu, että Boeing on vastannut kaikkiin tarvittaviin kysymyksiin.”FAA ei hyväksy ohjelmiston asentamista ennen kuin viranomainen on tyytyväinen esitykseen”, sanoi hallinnon edustaja tiedotteessa.turvajärjestelmiä on epäilty viallisiksi, sillä konetyyppi on pudonnut lyhyen ajan kuluessa sekä Indonesiassa että Etiopiassa pian nousun jälkeen. Turmissa kuoli yhteensä lähes 350 ihmistä.Ilmailuviranomaiset määräsivät 737 Max -koneet viime kuussa laajaan lentokieltoon. Huomion kohteeksi on noussut ennen muuta konemallin sakkauksenestojärjestelmä, joka voi painaa koneen nokkaa automaattisesti alaspäin korjatakseen koneen kurssia. Kyseisen järjestelmän on epäilty johtaneen molempien turmakoneiden putoamiseen.turvajärjestelmä menee vastedes automaattisesti pois päältä, jos kaksi anturia antaa koneen asennosta ristiriitaista tietoa. Lisäksi koneisiin asennetaan mekanismi, joka varoittaa lentäjää, jos anturit ovat ristiriidassa keskenään.Yhdysvaltojen kongressiedustajat ovat hiillostaneet turmien jälkeen ilmailuviranomaisia Boeingin valvonnasta. FAA kertoo odottavansa Boeingilta esitystä lisätoimista lähiviikkoina. Sen jälkeen esitys käy läpi tiukan turvallisuusarvioinnin.sanoi maanantaina, että yhtiö jatkaa työtä viranomaisten kanssa vastatakseen kaikkiin huoliin.”Turvallisuus on tärkein prioriteettimme, ja otamme perusteellisen ja suunnitelmallisen asenteen päivitysten kehittämisessä ja testaamisessa, jotta voimme varmistaa, että toimimme oikein”, tiedottaja vakuutti.