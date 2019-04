Ulkomaat

Japanilaiset saavat uuden keisarin kunniaksi 10 päivän loman, kansa ahdistui

Luulisi,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Japanilaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asahi-sanomalehden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Japanilaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maanantaina

Keisari Akihiton