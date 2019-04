Brittitutkijan arkistolöytö: Redoshi-niminen nainen oli viimeinen nimeltä tunnettu Afrikasta Yhdysvaltoihin viety orja

Ulkomaat

Brittitutkijan arkistolöytö: Redoshi-niminen nainen oli viimeinen nimeltä tunnettu Afrikasta Yhdysvaltoihin vi

Brittitutkija

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viimeiseksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Smith

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

BBC:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Atlantin