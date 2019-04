Juncker: EU ei potkaise ketään ulos, mutta lisäaikaa brexitiin ei tipu ellei erosopimus mene läpi ennen ensi viikon perjantaita

Ulkomaat

Juncker: EU ei potkaise ketään ulos, mutta lisäaikaa brexitiin ei tipu ellei erosopimus mene läpi ennen ensi v

Bryssel/Helsinki

Britannia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Junckerin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy