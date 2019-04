Identtiset kaksoset määrättiin molemmat maksamaan elatusapua Brasiliassa, sillä dna-testi ei paljastanut, kumpi on lapsen isä

Ulkomaat

Identtiset kaksoset määrättiin molemmat maksamaan elatusapua Brasiliassa, sillä dna-testi ei paljastanut, kump

Brasilialaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikeuteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

identtiset kaksoset määrättiin molemmat maksamaan elatusapua samasta lapsesta, sillä dna-testi ei paljastanut, kumpi näistä on lapsen oikea isä, kertoi uutistoimisto AFP.Molemmat 31-vuotiaat miehet Keski-Brasiliasta yrittivät väittää toisen olevan tytön isä. Tuomari määräsi kuitenkin molemmat maksamaan elatusapua, joka vastaa noin 30 prosenttia Brasilian minimipalkasta.Minimipalkka on Brasiliassa 998 realia eli noin 230 euroa kuukaudessa.asian vei tytön äiti, jolla oli ollut lyhytkestoinen suhde toisen miehen kanssa. Hän ei kuitenkaan kyennyt kertomaan, kumpi näistä oli ollut kyseessä.Toinen miehistä teki dna-testin, joka osoittautui positiiviseksi. Hän kuitenkin kieltäytyi myöntämästä isyyttään ja syytti sen sijaan veljeään, jolla identtisenä kaksosena on samanlainen dna.Brittilehti Guardianin mukaan tarkempi dna-testi, jolla isyys voitaisiin mahdollisesti todentaa, maksaisi noin 14 000 euroa.Tuomari päätti, että molemmat veljekset merkitään tytön syntymätodistukseen.