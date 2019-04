Ulkomaat

Kun Nato 70 vuotta sitten perustettiin, se oli Neuvostoliiton mielestä ”anglo­amerikkalaisten kapitalisti­piir

Kun Washingtonissa

Mike Pence

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maailma

Tilaisuuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

HS siteeraama