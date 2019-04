Ulkomaat

Jo kolmas kuolema Grand Canyonilla parin viikon aikana, kalifornialaismies putosi yli sadan metrin matkan

Kalifornialainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyseessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Grand Canyon