Ulkomaat

Brittimedia: Brexitin uusin käänne on ”joustopidennys”, EU-komissio ehdottaa vuoden joustavaa eroaikaa

Helsinki/Lontoo

Britannian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Joustopidennys”

Britanniassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuskin

Oikaisu 5.4. kello 10.29: Donald Tusk on Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, ei komission puheenjohtaja, kuten uutisessa aiemmin kerrottiin.