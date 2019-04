Ulkomaat

Brexit oli yhden miehen virhearvio, josta paisui koko kansakunnan piina ja nöyryytys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Cameronia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kivulias

EU-eron

Demokratian