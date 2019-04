Saastuneelle teho-osastolle sumutettiin vetyperoksidia viikon ajan, mutta Candida auris oli yhä hengissä – Poikkeuksellisen sitkeä hiivasieni leviää maailman sairaaloissa neljänä eri versiona

Ulkomaat

Saastuneelle teho-osastolle sumutettiin vetyperoksidia viikon ajan, mutta Candida auris oli yhä hengissä – Poi

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Candida

Hiivasienen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Britannian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Antibiooteille

Epidemioita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy